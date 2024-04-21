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Происшествия

Велосипедист госпитализирован после ДТП в Острове 

Столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста произошло у дома № 28 на улице Калинина в Острове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами. По предварительным данным, у велосипеда отказали тормоза.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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