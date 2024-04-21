Велосипедист госпитализирован после ДТП в Острове

23:31, 21 апреля 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста произошло у дома № 28 на улице Калинина в Острове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами. По предварительным данным, у велосипеда отказали тормоза.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.