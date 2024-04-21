Велосипедист госпитализирован после ДТП в Острове
Столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста произошло у дома № 28 на улице Калинина в Острове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами. По предварительным данным, у велосипеда отказали тормоза.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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