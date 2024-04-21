Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля

07:03, 22 апреля 2024, ПАИ

Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля, сообщает calend.ru.

Праздник учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.

Термин «Мать-Земля» принят во большом количестве стран. Он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.