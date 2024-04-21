Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля
Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля, сообщает calend.ru.
Праздник учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.
Термин «Мать-Земля» принят во большом количестве стран. Он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.
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