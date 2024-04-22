Публикуем график отключений электроэнергии в Печорском районе
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Печорском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
С 22 по 26 апреля с 10:00 до 17:00 света не будет в деревнях Борщевицы, Тереб и Сенно.
Также 23 апреля с 10:00 до 17:00 электроэнергию полностью отключат в деревне Городище, а 26 апреля в это же время без электроэнергии останутся жители деревни Вишняково.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации Печорского муниципального округа.
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