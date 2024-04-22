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Врачи-пульмонологи Псковской инфекционной больницы проведут приём в Великих Луках

27 апреля ведущие врачи-пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы проведут приём в Великих Луках, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Это первый в 2024 году пульмонологический выезд в южные районы региона. Участие в нем примут три врача, в том числе главный внештатный специалист по пульмонологии Анастасия Повторейко.

Рекомендуется записаться на прием к пульмонологам, если вы испытываете проблемы с дыханием, заметили у себя одышку, постоянный кашель, частые респираторные инфекции или просто имеете подтвержденные заболевания легких и дыхательных путей. Например, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бронхит, пневмонию, саркоидоз и другие.

Также пульмонологический прием может понадобиться тем, кто многие годы курит или работает в условиях, неблагоприятных для органов дыхания, то есть взаимодействует с агрессивными химическими веществами, газами, пылью.

Попасть на консультацию к специалистам можно бесплатно – по ОМС. При себе необходимо иметь направление от терапевта на консультацию, паспорт (свидетельство о рождении для детей), СНИЛС и медицинский полис.

Прием будет проходить в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127.

Запись по телефону информационного центра в Пскове 8 (8112) 294-122 (ежедневно с 9:00 до 19:00).

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