Форум «Российские цифровые технологии в образовании» пройдёт в Пскове

10:02, 22 апреля 2024, ПАИ

Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» пройдёт в Псковской области с 22 по 24 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

В мероприятии примут участие порядка 100 специалистов из разных регионов России. Для них организуют мастер-классы, творческие площадки, тематические выставки и секционные заседания. Среди участников – представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций, педагоги, эксперты центров опережающей профессиональной подготовки, центров цифровой трансформации и IT-отрасли, а также другие специалисты цифровых технологий.

В рамках форума участники обсудят вопросы, касающиеся образовательного контента, массовых социально значимых услуг, интеграции информационных систем и сервисов в сфере образования, свободного программного обеспечения как основы технологического развития системы образования и IT-отрасли, а также различные аспекты перехода к использованию российского программного обеспечения и перспективы развития цифровых сервисов.

Форум будет проходить в правительстве Псковской области, Региональном центре информационных технологий и Псковском техническом лицее.