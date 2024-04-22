Ребёнок пострадал в ДТП в Великих Луках
Два автомобиля столкнулись на улице Тимирязева у дома № 9 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 13-летний ребёнок. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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