Ребёнок пострадал в ДТП в Великих Луках

10:30, 22 апреля 2024, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на улице Тимирязева у дома № 9 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадал 13-летний ребёнок. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.