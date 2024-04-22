Вебинар в рамках онлайн-журнала «PROсемью» расскажет о формировании культуры безопасности у ребёнка

10:31, 22 апреля 2024, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ анонсировала проведение вебинара в рамках онлайн-журнала «PROсемью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Бесплатный вебинар «Роль семьи в формировании культуры безопасности у детей дошкольного возраста» состоится 27 апреля в 10:30.

«Забота о собственной безопасности должна формироваться с самого детства, и роль семьи, родителей здесь стоит на первом месте», – отметили в пресс-службе вуза.

О том, как родителям формировать культуру безопасности, как самим быть примером для этого, в первой части журнала «PRO-семью» расскажет специальный гость – доктор педагогических наук, научный редактор журнала «Высшее образование сегодня», профессор кафедры общей и специальной педагогики факультета психолого-педагогического и специального образования МПСУ, академик МАНЭБ, научный руководитель проекта издательства «Просвещение-Союз» Лилия Тимофеева.

Записаться на вебинар можно по ссылке.

Служба семейного консультирования «Содействие» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача деятельности службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.