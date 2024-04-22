Десять месяцев ограничения свободы получил пскович за избиение женщины
Десять месяцев ограничения свободы получил пскович за нанесение побоев женщине, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
В июне прошлого года пскович ночью в пабе ударил женщину кулаком в лицо, когда дрался с другим мужчиной, а она попыталась их разнять. Установлено, что ранее пскович уже был осуждён за применение насилия.
Суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы с установлением ряда ограничений.
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