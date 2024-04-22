Десять месяцев ограничения свободы получил пскович за избиение женщины

11:28, 22 апреля 2024, ПАИ

Десять месяцев ограничения свободы получил пскович за нанесение побоев женщине, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В июне прошлого года пскович ночью в пабе ударил женщину кулаком в лицо, когда дрался с другим мужчиной, а она попыталась их разнять. Установлено, что ранее пскович уже был осуждён за применение насилия.

Суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы с установлением ряда ограничений.