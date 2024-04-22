Почти 150 тысяч рублей штрафа и 11 месяцев тюрьмы получила великолучанка за вождение после лишения прав

11:32, 22 апреля 2024, ПАИ

Почти 150 тысяч рублей штрафа и 11 месяцев тюрьмы получила 30-летняя великолучанка за вождение после лишения водительских прав, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина, ранее судимая за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лишённая водительских прав и привлечённая к административной ответственности за повторное вождение без права на это, в июне пришлого года ехала за рулём в Великих Луках. Её остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Великолукский суд приговорил великолучанку к наказанию в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, оштрафовал на 147 574 рубля 35 копеек и лишил водительских прав на два с половиной года.