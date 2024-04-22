Более 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
16 единиц оружия и 201 боеприпас изъяли у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Всего с 15 по 21 апреля сотрудники ведомства провели 88 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Во время них росгвардейцы выявили 17 административных правонарушений.
Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».
Площадь лесовосстановления в Псковской области в 2024 году составит 5,6 тысячи гектаров