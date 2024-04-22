Более 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:40, 22 апреля 2024, ПАИ

16 единиц оружия и 201 боеприпас изъяли у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего с 15 по 21 апреля сотрудники ведомства провели 88 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Во время них росгвардейцы выявили 17 административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».