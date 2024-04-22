Руководитель псковского «Следа «Пантеры» рассказала о своём пути

15:05, 22 апреля 2024, ПАИ

Руководитель областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева рассказала о своём пути. Об этом пишет «Псковская правда».

В кружок военной археологии она попала в 13 лет. Туда её позвал друг. А уже в 16 лет девушке удалось поднять своего первого бойца. «У поисковиков есть такое понятие, как «поисковая чуйка», – призналась она. – В какие-то места тянет, а ты не понимаешь почему».

Погибший был офицером, но его личность установить так и не получилось.

Анна Шуняева вела активную социальную жизнь: занималась спортом, поисковой деятельностью, хорошо училась.

В 2022 году она возглавила организацию «След «Пантеры». В силу работы ей не всегда удаётся участвовать в поисках, но в межсезонье она старается выезжать хотя бы на один-два дня.

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