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«Луки-Энергия» идёт на последнем месте Второй лиги

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» занимает последнее место в таблице первенства России среди команды Второй лиги дивизиона «Б». Они уступили в третьей игре сезона владимирскому «Торпедо» со счётом 0:2. Игра прошла в Великих Луках 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукской команды.

«Луки-Энергия» идёт на последнем месте Второй лиги. На фото: болельщик. Фото: Елена Костюкович

Итоговый счёт матча загорелся на табло ещё в первом тайме. Сначала нападающий «Торпедо» Владислав Агалаков замкнул фланговый прострел на 16-й минуте встречи. Затем всё тот же Владислав Агалаков удвоил преимущество «Торпедо» после ошибки вратаря «Луки-Энергия» Данилы Рязанова.

Теперь великолучане занимают последнее место в таблице, имея ноль очков в трёх играх первенства.

«Соперник победил заслуженно. Два важных компонента, в которых мы проигрываем, – это единоборства и желание. Пропускаем быстрый гол. Второй мяч – ошибка голкипера. Второй тайм соперник играл по счёту. Это неведение борьбы. Некоторые посчитали, что они очень хорошо с мячом играют и им не нужно бороться, но, к сожалению, второй дивизион – это та лига, где на первый план выходят характер и желание победить. Понятно, что ошибки есть у всех команд. Мастерства не хватает. Здесь нужно на жилах играть», – сказал главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

Он также извинился перед болельщиками. «Нас поддерживают, приходят. Очень тяжелое начало. Разбираемся. Наверное, здесь момент психологии. Ребята должны понимать, что нужно делать шаг вперёд», – пояснил главный тренер.

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