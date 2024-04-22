Площадь лесовосстановления в Псковской области в 2024 году составит 5,6 тысячи гектаров

12:01, 22 апреля 2024, ПАИ

Работы по лесовосстановлению в Псковской области в 2024 году запланированы на 5,6 тысячи гектаров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Воспроизводством лесов занимаются арендаторы лесных участков, а на свободной от аренды территории – Псковский лесопитомник и Противопожарный лесной центр. При этом на долю арендаторов приходится почти 98 % (5,5 тысячи гектаров) работ по лесовосстановлению, а оставшиеся 2 % (109 гектаров) – на государственные автономные учреждения.

В частности, региональный Противопожарный лесной центр уже начал выполнять посадки. Кроме того, сотрудники учреждения проведут уход за ранее высаженными насаждениями.

Отметим, за последние шесть лет площадь лесовосстановления в Псковской области выросла на 2,7 тысячи гектаров, а территории, где велась вырубка или наблюдалась гибель лесных насаждений, уменьшилась на 2,8 тысячи гектаров.

Работы по лесовосстановлению в Псковской области ведутся по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.