Трёх граждан Узбекистана незаконно зарегистрировал житель Дно
Житель Дно незаконно прописал трёх иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в марте текущего года 37-летний местный житель фиктивно прописал на территории Дновского района трёх граждан Узбекистана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 апреля 2024
16 человек удалось спасти из пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове