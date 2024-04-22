Трёх граждан Узбекистана незаконно зарегистрировал житель Дно

12:29, 22 апреля 2024, ПАИ

Житель Дно незаконно прописал трёх иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте текущего года 37-летний местный житель фиктивно прописал на территории Дновского района трёх граждан Узбекистана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.