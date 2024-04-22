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Общество

В Псковской области дали старт конкурсам «Учитель года» и «Воспитатель года»

В Псковской области стартовали региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2024», «Воспитатель года России – 2024», «Учитель-дефектолог года России – 2024», «Педагог-психолог России – 2024». Торжественное открытие состязаний прошло в гимназии № 29 в Пскове сегодня, 22 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области дали старт конкурсам «Учитель года России – 2024», «Воспитатель года России – 2024», «Учитель-дефектолог года России – 2024», «Педагог-психолог России – 2024». Фото здесь и далее: Андрей Степанов

«Темпы, с которыми сегодня меняется уклад и жизни, и системы образования, настолько стремительны, что мы не всегда успеваем даже просто встретиться. Поэтому хорошо, что сегодня у нас есть такая возможность. Через эти конкурсы прошел не один десяток педагогов, и я с уверенностью могу сказать, что все большие профессионалы, а тем, кто нашёл в себе силы участвовать в этих конкурсах, – большой почёт и уважение», – обратился к участникам конкурса врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков на открытии конкурсов «Учитель года России – 2024», «Воспитатель года России – 2024», «Учитель-дефектолог года России – 2024», «Педагог-психолог России – 2024»

«Конкурс педагогического мастерства – это всегда праздник. Каждый из вас волнуется, но это не столько состязание, сколько удовольствие. Удовольствие от общения с коллегами, детьми, которых вы увидите впервые, а затем они станут вам родными. Это и удовольствие от новых открытий, потому что, на мой взгляд, конкурс педагогического мастерства – это своеобразный трамплин, который даёт возможности для дальнейшего развития», – сказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Наталья Соколова. Фото: ПАИ

«Уважаемые участники, мы вас благодарим за то, что год от года, не сменяя традиции, мы встречаемся в разных залах, но с одними и теми же добрыми, радостными лицами, которые уже стали для нас большой семьёй. И в Год семьи нам особенно радостно видеть вас в разных конкурсных испытаниях. Мы надеемся, что эти испытания станут для вас новыми возможностями в наставнической деятельности», – обратилась к участникам конкурса ректор Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Фото: ПАИ

Отметим, что в региональном этапе конкурса «Учитель года России – 2024» принимает участие 21 педагог со всей Псковской области. В течение недели они будут проходить конкурсные испытания, в которых необходимо показать свои профессиональные способности. Оценивать их будет экспертное жюри под председательством заместителя председателя комитета по образованию Псковской области Татьяны Лозницкой. Конкурс продлится до 26 апреля.

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