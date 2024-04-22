Электросирену включат на улице Горького в Пскове 23 апреля

12:22, 22 апреля 2024, ПАИ

Проверка электросирены пройдёт на улице Максима Горького, 57 в Пскове завтра, 23 апреля, с 10:00 до 12:00, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Внимание! Завтра, 23 апреля, с 10:00 до 12:00 планируется кратковременное включение электросирены в Пскове на улице Максима Горького, 57. Будет проходить проверка после ремонта линии», – говорится в сообщении.

Всех граждан просят не беспокоиться и сохранять спокойствие.