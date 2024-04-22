Псковичи рассказали о страхах, связанных с работой
Псковичи рассказали о страхах, связанных с работой. Мужчины чаще боятся увольнения, а женщины – недооценённости, сообщает SuperJob.
Каждый двадцатый пскович боится, что не справится с работой. 4 % опрошенных волнуются из-за того, что им снизят зарплату, а 2 % тревожатся, что её не выплатят вовсе. Ещё 4 % боятся, что перестанут быть востребованными на рынке труда, и по 2 % своими главными страхами назвали потерю здоровья на работе, нестабильность и гнев начальника.
При этом двое из трёх псковичей утверждали, что у них нет никаких страхов, связанных с работой.
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22 апреля 2024
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