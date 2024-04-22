Псковичи рассказали о страхах, связанных с работой

12:47, 22 апреля 2024, ПАИ

Псковичи рассказали о страхах, связанных с работой. Мужчины чаще боятся увольнения, а женщины – недооценённости, сообщает SuperJob.

Каждый двадцатый пскович боится, что не справится с работой. 4 % опрошенных волнуются из-за того, что им снизят зарплату, а 2 % тревожатся, что её не выплатят вовсе. Ещё 4 % боятся, что перестанут быть востребованными на рынке труда, и по 2 % своими главными страхами назвали потерю здоровья на работе, нестабильность и гнев начальника.

При этом двое из трёх псковичей утверждали, что у них нет никаких страхов, связанных с работой.