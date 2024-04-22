В Пскове подвели итоги городского этапа всероссийских соревнований по шахматам

13:56, 22 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги городского этапа всероссийских соревнований по шахматам «Дебют», которые прошли в Пскове 20 и 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В соревнованиях принимали участие второклассники псковских школ. В состав команды от каждой школы вошло по восемь учеников.

В финал соревнований вышли команды гуманитарного лицея, лицея экономики и основ предпринимательства, естественно-математического лицея, а также школы № 17. Первое место заняла команда гуманитарного лицея, вторыми стали ученики естественно-математического лицея, а замкнули тройку лидеров шахматисты из лицея экономики и основ предпринимательства.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области







Победители состязаний отправятся в Опочку, где 27 апреля пройдёт региональный финал соревнований «Дебют». Их победитель заработает путёвку на финал турнира, который пройдёт в Краснодарском крае с 2 по 10 июня.

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