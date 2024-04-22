Пскович завоевал два золота на всероссийских соревнованиях по гребному спорту

14:39, 22 апреля 2024, ПАИ

Пскович Александр Матвеев завоевал два золота на всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Донская регата», которые прошли в Ростове-на-Дону с 17 по 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Александр Матвеев стал победителем в дисциплинах «двойка парная» и «четвёрка парная» на дистанции в 2000 метров.

Тренирует спортсмена Сергей Матвеев.

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