Псковичи стали призёрами турнира по дзюдо в Белоруссии

14:21, 22 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба «Спортивное единство», стали призёрами открытого турнира по дзюдо Sparta Masters Cup. Состязания прошли в Минске 21 апреля, сообщили ПАИ в клубе «Спортивное единство».

Бронзу соревнований в весовой категории до 29 килограммов среди дзюдоистов 2014-2015 годов рождения взял Сергей Фёдоров. Ещё одна бронза на счету Дмитрия Горелкина. Ему удалось стать призёром среди спортсменов в весовой категории до 38 килограммов.

Тренируются псковичи под руководством Вячеслава Елькина, Александра Тимофеева и Тимура Тимофеева.

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