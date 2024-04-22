Цифровизацию образования обсуждают на всероссийском форуме в Пскове

14:25, 22 апреля 2024, ПАИ

Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове сегодня, 22 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня цифровые технологии стали одним из драйверов развития страны», – отметил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и подчеркнул, что в регионе все массовые социально значимые услуги реализуются в электронном виде.

Система «Цифровое образование Псковской области», по его словам, одной из первых была интегрирована с федеральной государственной информационной системой (ФГИС) «Моя школа», которая объединяет данные для учащихся, педагогов и родителей. Кроме того, в Псковской области применяется региональная система видеонаблюдения для ОГЭ и ЕГЭ и работают региональные цифровые помощники для школьников, учителей и родителей.

«Мы обменяемся лучшими практиками с точки зрения цифровизации образования», – отметил замминистра цифрового развития и связи России Олег Качанов в видеообращении и сообщил о том, что на форуме расскажут о развитии системы «Моя школа» и усилении возможностей регионов с цифровой точки зрения.

В форуме принимают участие порядка 100 специалистов из разных регионов страны, среди которых педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и эксперты IТ-отрасли. В рамках форума пройдут секционные заседания, мастер-классы, творческие площадки и тематические выставки.