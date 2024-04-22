Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу

15:00, 22 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу среди мужских команд, который завершился в Пскове 21 апреля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимали участие шесть команд из Пскова, Великих Лук, Псковского, Себежского, Палкинского и Невельского районов.

Первое место соревнований заняли волейболисты Псковского района. Второй результат показали спортсмены из Великих Лук. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Пскова.

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