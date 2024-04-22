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Спорт

Стали известны победители Кубка Псковской области по настольному теннису

Подведены итоги Кубка Псковской области по настольному теннису, который прошёл в Великих Луках. Об этом сообщает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Анастасия Яблочкина стала победителем во всех соревнованиях. Фото здесь и далее с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов.

Вадим Барышников взял золото в мужском одиночном и парном разрядах

В мужском разряде первое место занял член клуба Nordman Вадим Барышников. В женском разряде первой стала псковичка Анастасия Яблочкина.

Команда клуба Nordman в составе Вадима Барышникова и Степана Бутырко заняла первое место в мужском парном разряде. Псковичка Анастасия Яблочкина и печерянка Анастасия Агеева стали первыми в женском парном разряде. В смешанном парном разряде первое место досталось псковичам Дмитрию Горбачёву и Анастасии Яблочкиной.

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