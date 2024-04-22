Стали известны победители Кубка Псковской области по настольному теннису

14:42, 22 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Псковской области по настольному теннису, который прошёл в Великих Луках. Об этом сообщает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов.

В мужском разряде первое место занял член клуба Nordman Вадим Барышников. В женском разряде первой стала псковичка Анастасия Яблочкина.

Команда клуба Nordman в составе Вадима Барышникова и Степана Бутырко заняла первое место в мужском парном разряде. Псковичка Анастасия Яблочкина и печерянка Анастасия Агеева стали первыми в женском парном разряде. В смешанном парном разряде первое место досталось псковичам Дмитрию Горбачёву и Анастасии Яблочкиной.

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