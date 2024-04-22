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Спорт

Соревнования в память о Евгении Лазебном обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам межрегиональных соревнований по боксу «Малиновый звон» памяти заслуженного работника физической культуры России, мастера спорта СССР Евгения Лазебного, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 апреля.

Как оценили организацию мероприятия спортсмены из других регионов, какие результаты показали псковичи, к каким соревнованиям готовятся дальше?

Об этом рассказывает председатель Федерации бокса Пскова, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин.

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