Соревнования в память о Евгении Лазебном обсуждают в медиацентре ПАИ

15:14, 22 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам межрегиональных соревнований по боксу «Малиновый звон» памяти заслуженного работника физической культуры России, мастера спорта СССР Евгения Лазебного, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 апреля.

Как оценили организацию мероприятия спортсмены из других регионов, какие результаты показали псковичи, к каким соревнованиям готовятся дальше?

Об этом рассказывает председатель Федерации бокса Пскова, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин.