Пскович стал победителем первенства России по таврелям

15:23, 22 апреля 2024, ПАИ

Пскович Владислав Виноградов стал победителем первенства России по таврелям, которое прошло в Москве 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

За награды первенства боролись 89 таврелистов из Москвы, Московской, Смоленской и Псковской областей, а также Пермского и Краснодарского края.

Сборную Псковской области представляли 17 спортсменов из Пскова и Великих Лук под руководством тренеров Валентина Власова и Григория Шаранкова.

Розыгрыш соревнований шёл по швейцарской системе в семь туров с контролем времени в десять минут и пятью секундами добавления на каждый ход.

Владислав Виноградов стал первым в возрастной группе среди юношей 2014 года рождения и младше. Вместе с ним за награды боролись 26 таврелистов. Пскович сумел набрать шесть из семи очков, что позволило ему занять первое место, которое является историческим для новоявленной Федерации таврелей Псковской области.

В возрастной категории среди спортсменов 2011-2013 годов рождения лучший результат из спортсменов Псковской области показал Михаил Николаев. Он занял седьмое место из 35 участников.

Таврелист Псковской области Кирилл Титов в старшей возрастной группе занял пятое место из 28 человек.

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