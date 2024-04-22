Скончалась старейший преподаватель ПсковГУ Эльвира Игнатьева
На 96-м году жизни умерла старейший преподаватель Псковского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Эльвира Игнатьева, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
В 1961 году Эльвира Игнатьева пришла на кафедру иностранных языков Псковского государственного педагогического института и проработала более 40 лет.
«Высококвалифицированный специалист-лингвист, педагог, воспитатель и наставник, справедливый и требовательный преподаватель английской практической и теоретической грамматики – такой осталась Эльвира Васильевна в памяти её многочисленных учеников», – подчеркнули в вузе.
В ПсковГУ выразили слова соболезнования семье Эльвиры Игнатьевой.
«Настоящим другом, учителем, талантливым исследователем, красивой и мужественной женщиной, примером добросовестного служения долгу, принципиальности, стойкости, преданности делу образования, образцом жизнелюбия, красивой и мудрой женщиной запомнилась Эльвира Васильевна своим коллегам и друзьям», – отметили сотрудники ПсковГУ.
Отметим, что отпевание состоится в 11:00 24 апреля в церкви Святого Георгия Победоносца со Взвоза (улица Георгиевская, 1). Похороны состоятся на кладбище Орлецы-1.
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