Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере

26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере, сообщает газета «Псковская провинция».

Здесь и далее фото газеты "Псковская провинция"

Сегодня на Псковском озере, а вернее, впадающей в него реке Толбице, спустили на воду катера «Талабск», «Ян Залит», «Иван Белов».

Напомним, что катера «Ян Залит» и «Иван Белов» для сообщения с Талабскими островами прибыли в Псковскую область ещё в октябре 2021 года, вперые их спустили на воду в июле 2022 года.

Названия для катеров псковичи выбирали с помощью голосования. Катера сделаны на Костромском судоремонтном заводе. Каждое судно вмещает 30 человек.

Спуск на воду новых катеров позволил серьёзно улучшить транспортную доступность Талабских островов для местных жителей и туристов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2024

​Музей-квартира Ленина в Пскове открылась после реэкспозиции
22 апреля 2024

26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере
22 апреля 2024

Скончалась старейший преподаватель ПсковГУ Эльвира Игнатьева
22 апреля 2024

Руководитель псковского «Следа «Пантеры» рассказала о своём пути
22 апреля 2024

Учёные из ПсковГУ презентуют книгу «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV–XVIII веках»
22 апреля 2024

Депутат Денис Иванов предложил ввести в Пскове курортный сбор для туристов
22 апреля 2024

Цифровизацию образования обсуждают на всероссийском форуме в Пскове
22 апреля 2024

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...