26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере
26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере, сообщает газета «Псковская провинция».
Сегодня на Псковском озере, а вернее, впадающей в него реке Толбице, спустили на воду катера «Талабск», «Ян Залит», «Иван Белов».
Напомним, что катера «Ян Залит» и «Иван Белов» для сообщения с Талабскими островами прибыли в Псковскую область ещё в октябре 2021 года, вперые их спустили на воду в июле 2022 года.
Названия для катеров псковичи выбирали с помощью голосования. Катера сделаны на Костромском судоремонтном заводе. Каждое судно вмещает 30 человек.
Спуск на воду новых катеров позволил серьёзно улучшить транспортную доступность Талабских островов для местных жителей и туристов.
26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере
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