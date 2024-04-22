26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере

15:13, 22 апреля 2024, ПАИ

26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере, сообщает газета «Псковская провинция».

Сегодня на Псковском озере, а вернее, впадающей в него реке Толбице, спустили на воду катера «Талабск», «Ян Залит», «Иван Белов».

Напомним, что катера «Ян Залит» и «Иван Белов» для сообщения с Талабскими островами прибыли в Псковскую область ещё в октябре 2021 года, вперые их спустили на воду в июле 2022 года.

Названия для катеров псковичи выбирали с помощью голосования. Катера сделаны на Костромском судоремонтном заводе. Каждое судно вмещает 30 человек.

Спуск на воду новых катеров позволил серьёзно улучшить транспортную доступность Талабских островов для местных жителей и туристов.