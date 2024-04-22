Память жертв Чернобыля почтят жители Псковской области 26 апреля

15:38, 22 апреля 2024, ПАИ

Псковская областная общественная организация – Союз «Чернобыль» приглашает участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на мероприятия, посвящённые Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.

Мероприятия, посвящённые 38-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут проходить 26 апреля в 12:00. В Пскове они пройдут у памятного знака «Псковичам – жертвам Чернобыля» на площади Павших борцов, в Великих Луках – у памятного знака «Великолучанам – участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», в Острове – у мемориала «Островичам – участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС».

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата является днём памяти о катастрофе и погибших в ней людях, о героизме работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.