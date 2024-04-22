Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию оборудования для морской яхты
Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию оборудования для морской яхты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора». Во время осмотра грузового автомобиля Volvo, следовавшего из Эстонии в Россию, в кабине обнаружены укрытые от пограничного контроля механизмы для морской яхты.
Товар был спрятан в инструментальном ящике кабины транспортного средства, а также в ящиках для хранения личных вещей над спальным местом водителя. Ориентировочная стоимость обнаруженных устройств 700 тысяч рублей.
Выявленные товары переданы сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейших процессуальных действий.
Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию оборудования для морской яхты
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