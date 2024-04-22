Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию оборудования для морской яхты

16:34, 22 апреля 2024, ПАИ

Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию оборудования для морской яхты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора». Во время осмотра грузового автомобиля Volvo, следовавшего из Эстонии в Россию, в кабине обнаружены укрытые от пограничного контроля механизмы для морской яхты.

Товар был спрятан в инструментальном ящике кабины транспортного средства, а также в ящиках для хранения личных вещей над спальным местом водителя. Ориентировочная стоимость обнаруженных устройств 700 тысяч рублей.

Выявленные товары переданы сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейших процессуальных действий.