В Палкинском районе мужчина признан виновным в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь
В Палкинском районе 47-летний мужчина признан виновным в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года осужденный находился со своей 58-летней сожительницей в частном доме, где они праздновали Новый год. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, во время которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в шею. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В Палкинском районе мужчина признан виновным в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь
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