В Палкинском районе мужчина признан виновным в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь

16:45, 22 апреля 2024, ПАИ

В Палкинском районе 47-летний мужчина признан виновным в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года осужденный находился со своей 58-летней сожительницей в частном доме, где они праздновали Новый год. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, во время которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в шею. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.