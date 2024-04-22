Спортсменка из Псковской области стала призёром первенства России по велоспорту

17:03, 22 апреля 2024, ПАИ

Спортсменка из Псковской области, воспитанница спортшколы «Олимп», Олеся Семёнова стала серебряным призёром первенства России по велоспорту, которое прошло в Майкопе 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Олеся Семёнова сумела завоевать серебро в индивидуальной гонке в гору среди девушек.

Тренируется спортсменка под руководством Елены Клочковой.

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