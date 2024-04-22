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Спорт

Спортсменка из Псковской области стала призёром первенства России по велоспорту

Спортсменка из Псковской области, воспитанница спортшколы «Олимп», Олеся Семёнова стала серебряным призёром первенства России по велоспорту, которое прошло в Майкопе 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Спортсменка из Псковской области стала призёром первенства России по велоспорту. Фото: спортшкола «Олимп»

Олеся Семёнова сумела завоевать серебро в индивидуальной гонке в гору среди девушек.

Тренируется спортсменка под руководством Елены Клочковой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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