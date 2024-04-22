Спортсменка из Псковской области стала призёром первенства России по велоспорту
Спортсменка из Псковской области, воспитанница спортшколы «Олимп», Олеся Семёнова стала серебряным призёром первенства России по велоспорту, которое прошло в Майкопе 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
Олеся Семёнова сумела завоевать серебро в индивидуальной гонке в гору среди девушек.
Тренируется спортсменка под руководством Елены Клочковой.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 апреля 2024
129 человек приняли участие в чемпионате Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях