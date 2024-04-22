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Самые популярные в псковском «Лофте» мероприятия перечислила эксперт

Джазовые мероприятия и психологические тренинги пользуются популярностью у псковичей в креативном пространстве «Лофт», сообщила директор креативного пространства Юлия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 апреля.

Самые популярные в псковском «Лофте» мероприятия перечислила эксперт. Фото: ПАИ

Гости «Лофта» также с удовольствием посещают лекции и творческие мастер-классы по лепке из глины и рисованию, отметила Юлия Иванова. «Люди сейчас с такими шедеврами выходят, причём заходят туда вообще не художники. Мастер помогает таким образом, что выходят у всех шедевры и все получают удовольствие», – рассказала гостья радиоэфира.

На фото: Юлия Иванова. Фото: ПАИ

Юлия Иванова отметила, что после расширения территории креативного пространства люди стали довольно часто обращаться к ним с просьбой провести детский выпускной или день рождения. «Изначально пространство задумывалось более тихим и спокойным, для людей постарше. Здесь определённый суматошный вклад вносят дети, но мы справляемся. Проводим ещё детские лагеря, эта тема активно развивается», – подчеркнула директор «Лофта».

Люди сейчас отходят от формата проведения детских праздников в кафе, поделилась мнением Юлия Иванова. «Родители сейчас осознанно хотят программу, и чтобы было где побегать. Что касается побегать, в «Лофте» в этом плане, конечно, не очень. Но есть уличная территория, где летом прекрасно: она огорожена. Есть возможность и внутри что-то провести, если дождик, и выйти побегать, всё безопасно», – рассказала гостья радиоэфира.

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