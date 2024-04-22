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Спорт

Международная встреча воздухоплавателей может пройти без зрителей

28-я Международная встреча воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках с 9 по 16 июня, может пройти без массовых мероприятий. «Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Международная встреча воздухоплавателей может пройти без зрителей. Фото: ПАИ

Отмечается, что такой формат продиктован необходимостью обеспечения безопасности.

Вход на мероприятие откроют для пилотов, членов команд, волонтёров, почётных гостей и представителей СМИ. Для жителей города организуют онлайн-трансляцию.

По обновлённому плану встречи спортивные полёты пройдут с 10 по 16 июня. Торжественное открытие состоится в Великолукском драматическом театре 12 июня. Вход на открытие только по пригласительным билетам. «Кей-граб» состоится 15 июня. Торжественное закрытие пройдёт 16 июня в Доме культуры Ленинского комсомола.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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