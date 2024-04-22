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Общество

О влиянии «Михайловского» на жизнь и творчество Пушкина рассказали в посольстве РФ в Белоруссии

В конце завершившейся недели в Минске, в посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь, провели пушкинскую культурно-просветительную акцию для учащихся одной из местных школ. Об этом сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Выставку «Весёлый Пушкин» с работами из собрания «Михайловского» представили в Минске. Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Детям представили выставку «Весёлый Пушкин» – работы Игоря Шаймарданова из собрания «Михайловского». Им показали мультфильм «Пушкин и…» – шуточные «хроники» из жизни ссыльного поэта в родовом имении – и рассказали о том, чем стало псковское сельцо в судьбе и творчестве Александра Пушкина. Каждый из юных гостей диппредставительства получил в подарок книгу «Стихи Пушкина, написанные в Михайловском».

Комментируя акцию для прессы, советник посольства РФ в Минске Алексей Маскалев подчеркнул, что подобные события способствуют расширению многовековых связей между нашими народами – связей, в основе которых лежат общие корни, история, культура и язык. «Сотрудничество в гуманитарной сфере между Белоруссией и Россией осуществляется как на двусторонней основе, включая мероприятия по линии Союзного государства, так и посредством прямых контактов учреждений образования, театров, музеев, творческих и научных коллективов», – отметил дипломат.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» творчески работает со многими и многими культурными и образовательными белорусскими учреждениями в Минске, Витебске, Полоцке, Могилёве и других городах братской страны. Сейчас, в канун 225-летия со дня рождения Пушкина, это взаимосотрудничество стало ещё более широким.

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