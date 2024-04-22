За хищение имущества с использованием служебного положения себежанина приговорили к наказанию в виде лишения свободы

18:29, 22 апреля 2024, ПАИ

Себежанина, обвиняемого в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения, приговорили к наказанию в виде лишения свободы. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый, являясь директором муниципального унитарного предприятия Себежского района, незаконно выплачивал самому себе премии. Общая сумма причинённого предприятию ущерба составила 54 тысячи рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы. Также ему необходимо возместить ущерб в размере похищенной суммы.

Приговор суда в законную силу не вступил.