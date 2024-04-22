За хищение имущества с использованием служебного положения себежанина приговорили к наказанию в виде лишения свободы
Себежанина, обвиняемого в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения, приговорили к наказанию в виде лишения свободы. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что подсудимый, являясь директором муниципального унитарного предприятия Себежского района, незаконно выплачивал самому себе премии. Общая сумма причинённого предприятию ущерба составила 54 тысячи рублей.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы. Также ему необходимо возместить ущерб в размере похищенной суммы.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Муниципалитеты Псковской области получат 200 млн рублей на подготовку проектной документации
Захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе
О влиянии «Михайловского» на жизнь и творчество Пушкина рассказали в посольстве РФ в Белоруссии
Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского облсобрания