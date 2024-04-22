В Пскове прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям
Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин провёл заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В мероприятии участвовали представители исполнительных органов Псковской области, правоохранители, а также представители национальных общественных объединений и религиозных организаций.
В рамках заседания присутствующие обсудили регулирование миграционной политики, социально-культурную и языковую адаптацию иностранцев, празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
По итогам заседания Александр Серавин дал ряд поручений.
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