В Пскове прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям

19:00, 22 апреля 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин провёл заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В мероприятии участвовали представители исполнительных органов Псковской области, правоохранители, а также представители национальных общественных объединений и религиозных организаций.

В рамках заседания присутствующие обсудили регулирование миграционной политики, социально-культурную и языковую адаптацию иностранцев, празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

По итогам заседания Александр Серавин дал ряд поручений.