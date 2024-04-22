Читатели псковской библиотеки посетили экскурсию в рамках проекта «Город. Улица. Мой дом»

21:00, 22 апреля 2024, ПАИ

В псковской библиотеке микрорайона Овсище в рамках проекта «Город. Улица. Мой дом» состоялась очередная встреча читателей с краеведом Олегом Ивченко, которая началась с лекции, а потом превратилась в экскурсию по местным достопримечательностям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Олег Ивченко – автор книг «Овсище в алмазах. История северо-западной окраины Пскова», «История Псковского завода «Тиконд», «Сокольница», а также многочисленных публикаций о прошлом и настоящем микрорайона Овсище.

Он начал с того, что уточнил дату первого упоминания топонима Овсище в качестве названия псковского пригорода. Оказалось, что «Википедия» не права, утверждая, что это Овсище впервые упомянуто в псковской летописи в 1563 году, поскольку речь там идёт об одноимённом поселении ближе к Пыталово. А правы псковские археологи, которые называют у себя в публикациях другую дату – 1585 год, потому что первое упоминание того самого Овсища связано с последствиями разорительной осады города, после которой местные жители выживали за счёт рыболовства.

После этого Олег Ивченко вкратце рассказал собравшимся о некоторых интересных исторических и культурных объектах своего родного микрорайона и предложил немедленно к ним прогуляться. Участники встречи сначала осмотрели насыпь, которая, предположительно, появилась в Овсище во время осады Пскова войском шведского короля Густава Адольфа, который построил на подступах к городу настоящий дерновый город с фортификационными сооружениями.

Потом все отправились смотреть воронку, где вода Чёртова ручья просачивается в землю сквозь известняковые плиты (по одной из версий, в старину люди не понимали, как такое возможно, и поэтому считали, что тут не обошлось без нечистой силы, что и отразилось в названии ручья). Олег Ивченко, кроме того, напомнил, что где-то на берегу этого самого ручья дед Пушкина, Осип Ганнибал, приобрёл дачу для своей возлюбленной Устиньи Толстой. И дача эта, судя по всему, была богатая: с садом, цветником и оранжереей.

Рассказывая о легендарных садах Овсища, которые сегодня уже утрачены из-за новостроек, псковский краевед повёл экскурсантов к самому старому из выявленных в Псковской области плодовых деревьев – к груше, которая растёт прямо посреди тротуара возле дома № 1 на улице Алексея Алёхина. По мнению специалистов, ей почти 170 лет. Она была взята под охрану благодаря стараниям Олега Ивченко.

После этого любители краеведения отправились к баракам, которые сохранились на территории микрорайона Овсище со времени фашистской оккупации, и даже спустились в построенный немцами бункер, где в 70-е годы рабочие завода «Тиконд» проходили учения по гражданской обороне.

Следующая встреча с краеведом Олегом Ивченко состоится в библиотеке микрорайона Овсище в конце мая. Он поведёт всех желающих на гору Соколиху и покажет, какие удивительные редкие растения там можно отыскать.