Водитель протаранил дорожный знак в Пскове
Водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, протаранил знак «Пешеходный переход». ДТП произошло на улице Кузбасской Дивизии, у дома №19, в Пскове сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водителю 2000-го года рождения стало плохо за рулём.
Водитель госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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