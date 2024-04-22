Водитель протаранил дорожный знак в Пскове

21:51, 22 апреля 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, протаранил знак «Пешеходный переход». ДТП произошло на улице Кузбасской Дивизии, у дома №19, в Пскове сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водителю 2000-го года рождения стало плохо за рулём.

Водитель госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.