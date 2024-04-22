Интерактивный кукольный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» пройдёт в Пскове 23 апреля
Интерактивный кукольный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» проведут для молодых семей с детьми в Пскове 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.
При помощи самодельных кукол творческие коллективы познакомят зрителей с традиционными псковскими весенними обрядами и песнями. Кроме того, и сами зрители спектакля при помощи песен и игр смогут помочь победить Зиму, чтобы Весна уже окончательно вступила в свои права. Поможет в этом и Кузнец – молодой удалец. Завершит мероприятие мастер-класс по созданию птичек из ткани по мотивам гдовской сказки.
Мероприятие состоится на безвозмездной основе в Молодёжном центре Пскова по адресу ул. Максима Горького, 15. Начало в 19:00.
Необходима предварительная запись.
Отметим, мероприятие организовано в рамках XIII Пасхального фестиваля.
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