Очередную партию гумпомощи для участников СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района

23:24, 22 апреля 2024, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Жители района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и псковичам, призванным в рамках частичной мобилизации. Во многих населённых пунктах нашего муниципалитета неравнодушные жители самых разных возрастов приносят свои посылки в дома культуры, где организованы сборные пункты. Волонтёры «серебряного» возраста плетут маскировочные сети, в ходе мастер-классов изготавливаются блиндажные свечи для отправки нашим бойцам», – говорится в сообщении.

В этот раз тридцать три маскировочные сети мастериц из Писковичской и Логозовской волостей отправились на фронт.

К 9 Мая планируется следующая отправка посылок, поэтому сбор продолжается. Уже готовы большая партия блиндажных свечей из Карамышевской волости и так необходимые для бойцов влажные салфетки.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО организован в домах культуры и Центре добровольчества Псковского района.