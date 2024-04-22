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Общество

Очередную партию гумпомощи для участников СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района

Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

​Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района. Фото: Наталья Фёдорова / «ВКонтакте»

«Жители района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и псковичам, призванным в рамках частичной мобилизации. Во многих населённых пунктах нашего муниципалитета неравнодушные жители самых разных возрастов приносят свои посылки в дома культуры, где организованы сборные пункты. Волонтёры «серебряного» возраста плетут маскировочные сети, в ходе мастер-классов изготавливаются блиндажные свечи для отправки нашим бойцам», – говорится в сообщении.

В этот раз тридцать три маскировочные сети мастериц из Писковичской и Логозовской волостей отправились на фронт.

К 9 Мая планируется следующая отправка посылок, поэтому сбор продолжается. Уже готовы большая партия блиндажных свечей из Карамышевской волости и так необходимые для бойцов влажные салфетки.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО организован в домах культуры и Центре добровольчества Псковского района.

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