Стало известно, кто в Пскове может зарабатывать больше 100 тысяч рублей

08:36, 23 апреля 2024, ПАИ

В Пскове в апреле больше всего готовы платить менеджеру по продажам В2В. Ищут сотрудника с опытом продаж В2В от одного года. Компания предлагает зарплату 112 тыс. рублей, ДМС, скидки на продуты компании и партнёров и обучение, сообщает сервис SuperJob.

На втором месте – вакансия менеджер по продажам логистических услуг с зарплатой от 80 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы. Работодатель обещает обучение.

На третьем месте – монтер пути с зарплатой 80 тыс. рублей. Работодатель обещает обучение, ежегодную индексацию оплаты труда, ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, детский отдых и компенсацию оплаты детских дошкольных учреждений, негосударственное пенсионное обеспечение и льготные и бесплатные железнодорожные билеты работникам.

В рейтинг также вошли вакансии персонального менеджера с зарплатой от 71 тыс. рублей и ветеринарного врача-хирурга с зарплатой от 70 тыс. рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в апреле — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.