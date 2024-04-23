Чаще всего в Псковскую область ради новой работы готовы переехать петербуржцы и москвичи

08:51, 23 апреля 2024, ПАИ

Динамика резюме с начала этого года показывает, что более тысячи россиян со всей страны указали в своих резюме, что готовы переехать в Псковскую область в ближайшее время ради новой работы или по приглашению от потенциальных работодателей региона, сообщает hh.ru.

Чаще всего в Псковскую область ради новой работы готовы переехать петербуржцы, москвичи, жители Московской, Ленинградской, Новгородской областей – по 2% резюме приходится именно на эти субъекты. На втором и третьем месте по доле таких желающих – Мурманская, Архангельская, Тверская области (2% местных соискателей готовы к переезду в Псковскую область).

Между тем жители Псковской области тоже не прочь куда-нибудь переехать. Так, самыми популярными вариантами переезда внутри страны у местных жителей стали Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Краснодар, Ленинградская и Московская области.

У россиян, которые хотят переехать из своих городов и сменить место жительства, в том числе на Псковскую область, в качестве причин лидируют маленькие зарплаты и отсутствие работы в родном регионе. Согласно опросу, проведенному в регионах СЗФО, и в том числе в Псковской области, жители чаще всего хотят покинуть родной регион из-за отсутствия работы (ответили 57%), из-за маленьких зарплат (51%). На третьем месте среди причин с большим отрывом стоит отсутствие развития в родном регионе (30%).

Статистика показывает, что чаще всего о переезде в Псковскую область ради новой работы задумываются соискатели на должность руководителя проектов (15% от общего числа резюме), начальники производства и гендиректоры. Также Псковская область интересна менеджерам по продажам и закупкам, технологам, аналитикам и исследователям.