Более трёх тонн корма для домашних животных не пропустили через госграницу в Псковской области

09:46, 23 апреля 2024, ПАИ

3,3 тонны кормов для домашних питомцев, произведённых одним из итальянских предприятий, не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области. Товар перевозился из Белоруссии в Москву, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На перевозимые корма отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, в Россию временно нельзя ввозить товары, произведённые итальянским предприятием, сертификация продукции которого приостановлена с 23 марта прошлого года.

Ввоз 3,3 тонны кормов для домашних животных запрещён, продукция возвращена в Белоруссию.