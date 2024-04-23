В России придумали кулон и приложение, защищающие женщин от преступников
Кулон и приложение, которые могут помочь женщинам спастись от нападения, разработали в России, пишет РИА Новости.
Женщина, попавшая в беду, может нажать кнопку на устройстве, и сигнал автоматически отправится другим пользователям, в экстренные службы и родственникам жертвы.
Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос, что может отпугнуть злоумышленника, а также планируется создать световой сигнал для отпугивания. Кроме того, в приложении предусмотрена система за помощь другим пользователям, которая предполагает конвертацию бонусов в рубли. В приложении есть навигатор безопасных маршрутов, который на основании данных о преступлениях поможет составить безопасный путь ухода от опасности.
На данный момент уже созданы прототипы устройства и приложения на систему Android, в будущем будет разработано приложение и для владельцев системы iOS, а также налажена автономная работа устройства даже при разряженном телефоне.
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