В России придумали кулон и приложение, защищающие женщин от преступников

10:06, 23 апреля 2024, ПАИ

Кулон и приложение, которые могут помочь женщинам спастись от нападения, разработали в России, пишет РИА Новости.

Женщина, попавшая в беду, может нажать кнопку на устройстве, и сигнал автоматически отправится другим пользователям, в экстренные службы и родственникам жертвы.

Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос, что может отпугнуть злоумышленника, а также планируется создать световой сигнал для отпугивания. Кроме того, в приложении предусмотрена система за помощь другим пользователям, которая предполагает конвертацию бонусов в рубли. В приложении есть навигатор безопасных маршрутов, который на основании данных о преступлениях поможет составить безопасный путь ухода от опасности.

На данный момент уже созданы прототипы устройства и приложения на систему Android, в будущем будет разработано приложение и для владельцев системы iOS, а также налажена автономная работа устройства даже при разряженном телефоне.