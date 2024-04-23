Появление новых мошеннических схем обсуждают в медиацентре ПАИ

11:06, 23 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая новым схемам мошенничества, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

Какие схемы обмана псковичей используют мошенники, что новое появилось при обмане граждан, какой ущерб за три месяца нанесли преступники жителям Пскова, удаётся ли вернуть деньги?

Об этом и многом другом расскажет начальник отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову капитан полиции Александр Рудаков.