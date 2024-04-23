Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью полиса ОМС
Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью полиса обязательного медицинского страхования, сообщает РИА Новости.
Мошенники представляются страховщиками и сообщают о необходимости заменить полис ОМС. Для оформления нового документа они просят скачать приложение якобы Минздрава, которое на самом деле является программой, позволяющей получить удалённый доступ к телефону, похитить деньги и персональные данные.
Эффективность этой схемы обусловлена неоднократно меняющейся формой документа, отмечают эксперты. К тому же злоумышленники не просят называть коды из SMS-сообщения, а всего лишь предлагают пройти по ссылке для установки приложения.
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