15 лет колонии грозит великолучанину, зарубившему пасынка топором

10:27, 23 апреля 2024, ПАИ

15 лет колонии грозит 59-летнему великолучанину, зарубившему пасынка топором. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

В сентябре 2023 года между пасынком и отчимом произошла ссора из-за систематического употребления спиртных напитков. Желая разобраться с пасынком, мужчина взял в руки топор и нанес ему не менее трех ударов по голове, а затем выбросил топор в окно.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.