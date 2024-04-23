До +14 градусов ожидается в Псковской области 24 апреля

10:54, 23 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 24 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет низким.