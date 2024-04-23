В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года»
В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года», сообщает официальный телеграм-канал региона.
В нем участвуют 10 преподавателей и мастеров производственного обучения, которые продемонстрируют свои педагогические таланты на Всероссийском конкурсе среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2024». Всего на участие в отборочном этапе было получено 44 заявки.
Участники конкурса демонстрируют современные методы обучения и воспитания студентов, проявляют свою креативность и творческий подход к обучению.
Мастер-классы проходят на базе трёх учреждений. Занятия проводятся по различным компетенциям, включая поварское дело, технологию деревообработки, сварочные технологии, техническую механику, администрирование отеля и другие.
Впереди еще два конкурсных дня. По итогам всех испытаний будет определен победитель, который представит Псковскую область на финале в Тюмени.
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