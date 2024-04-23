До 28 июня управление по вопросам миграции в Псковской области будет принимать документы пять часов в день

10:38, 23 апреля 2024, ПАИ

Управление по вопросам миграции в Псковской области информирует о графике работы по оформлению наличия российского гражданства детям, не достигшим 14 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приём и выдача документов будет осуществляться по следующему графику:

С 1 апреля по 28 июня – понедельник, вторник, среда, четверг с 9:00 до 16:00 часов, окно № 3 и № 4 (перерыв с 12:00 до 14:00 часов). Выходные дни – пятница, суббота, воскресенье.

Адрес: Псков, Петровская, 51.